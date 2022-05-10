Неотложная потребность: Байден призвал Конгресс немедленно одобрить выделение Украине $33 млрд

Глава Белого дома объяснил, что Штаты не могут допустить прекращения поставок помощи Украине.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс скорейше одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Десять дней назад я направил в Конгресс срочное предложение предоставить Украине необходимое военную, экономическую и гуманитарную помощь. План был значительным по размеру, потому что потребность существенная: мы должны стоять на стороне Украины, когда она защищается от российской агрессии", — отметил Байден.

Он подчеркнул, что потребность является неотложной. Президент США объяснил, что почти исчерпал средства, предоставленные двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов.

"Эта помощь была чрезвычайно важной для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наши отправки помощи прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса. У нас есть примерно десять дней от достижения этого критического срока", — сказал глава Белого дома.

Байден надеется, что его предложение о помощи Украине нашло сильную поддержку, и Конгресс примет его как можно скорее.

"Однако позвольте мне быть ясным: насколько важно помочь Украине бороться с российской агрессией, так же важно помочь американцам в борьбе с COVID. Без своевременного финансирования борьбы с COVID многие американцы могут умереть. Осенью, если нас поразят новые варианты, будет слишком поздно получить инструменты, необходимые для защиты — критические средства лечения, которые будут доступны в Европе, но не в Соединенных Штатах", — сказал президент США и призвал Конгресс после принятия "украинского законопроекта" немедленно рассмотреть законопроект о финансировании борьбы с COVID.

Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

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