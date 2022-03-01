Из-за повышения цены последствий агрессии России в Украине Запад готов принять дополнительные санкции против РФ

Из-за повышения цены последствий агрессии России в Украине Запад готов принять дополнительные санкции против РФ

Заявление появилось после видеоконференции, в которой участвовали руководители Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, США, Японии, а также представители ЕС и НАТО.

Европа и ее союзники готовы принять дополнительные санкции против РФ.

Об этом заявил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Будут приняты другие санкции, это приоритет", - цитирует канал французскую президентскую канцелярию.

Это может произойти в ближайшие дни в связи с "неотложностью повышения цены" последствий агрессии России в Украине для Москвы, заявляют в Елисейском дворце, где полагают, что уже принятые санкции оказались более эффективными, чем могла ожидать российская сторона.

СМИ отмечает, что данное заявление появилось после видеоконференции, в которой участвовали руководители Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, США, Японии, а также представители ЕС и НАТО.

Ранее Совет ЕС утвердил очередные индивидуальные санкции в отношении 26 россиян, среди которых высокопоставленные чиновники, военачальники, крупнейшие бизнесмены, политики и представители СМИ.