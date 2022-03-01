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Из-за повышения цены последствий агрессии России в Украине Запад готов принять дополнительные санкции против РФ

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Из-за повышения цены последствий агрессии России в Украине Запад готов принять дополнительные санкции против РФ

Санкции РФ

Заявление появилось после видеоконференции, в которой участвовали руководители Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, США, Японии, а также представители ЕС и НАТО.

Европа и ее союзники готовы принять дополнительные санкции против РФ.

Об этом заявил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Будут приняты другие санкции, это приоритет", - цитирует канал французскую президентскую канцелярию.

Это может произойти в ближайшие дни в связи с "неотложностью повышения цены" последствий агрессии России в Украине для Москвы, заявляют в Елисейском дворце, где полагают, что уже принятые санкции оказались более эффективными, чем могла ожидать российская сторона.

СМИ отмечает, что данное заявление появилось после видеоконференции, в которой участвовали руководители Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии, США, Японии, а также представители ЕС и НАТО.

Ранее Совет ЕС утвердил очередные индивидуальные санкции в отношении 26 россиян, среди которых высокопоставленные чиновники, военачальники, крупнейшие бизнесмены, политики и представители СМИ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Сейчас там огромная паника - Мария Барабаш о санкциях против России

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