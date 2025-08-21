Неожиданная характеристика Путина от Джей Ди Венса: что именно удивило

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс рассказал о своем опыте общения с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Я никогда не встречался с Путиным. Эту встречу проводил президент", – отметил Венс.

По его словам, он несколько раз разговаривал с Путиным телефоном и был удивлен тем, как он ведет себя:

"Он говорит более тихо, чем можно было бы ожидать. Американские СМИ имеют о нем определенный образ. Он говорит определенным образом тихо. Он очень обдуман. Он очень осторожен".

Вэнс также заявил, что Путин "заботится об интересах России так, как он их видит". По его мнению, именно поэтому российский лидер "уважает президента США, ведь он заботится об интересах американцев".

Вице-президент подчеркнул, что, несмотря на разногласия во взглядах и жесткую критику в адрес Путина, президент готов сотрудничать с кем-либо, если это поможет достичь ключевой цели для Америки — остановить убийства.

Ранее мы писали, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и его администрации о возможной скорой встрече украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, в ближайшие недели она маловероятна.