Британия против Трампа: в Лондоне раскритиковали топливное соглашение с Россией

Вес Стритинг / © UK Parliament

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В Великобритании заявили, что не поддерживают договоренность президента США Дональда Трампа с Россией по поводу закупки миллионов тонн дизельного горючего. В Лондоне считают, что союзники не должны ослаблять, а наоборот усиливать давление на Москву.

Об этом заявил британский министр обороны Вес Стритинг в эфире BBC.

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По его словам, США и другие союзники должны сосредоточиться на том, чтобы снизить возможности России продолжать войну и поддержать Украину.

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Стритинг также подчеркнул, что ответственность за войну, по его мнению, полностью лежит на Владимире Путине и его «империалистических амбициях».

В Британии раскритиковали сигнал для Москвы

Теневой канцлер от Консервативной партии Эндрю Гриффит также раскритиковал дизельное соглашение, заявив, что оно «посылает абсолютно неправильные сигналы».

В то же время он подчеркнул, что США остаются ближайшим союзником Британии, хотя даже между союзниками могут возникать серьезные разногласия.

Стритинг также заявил, что Великобритания должна планировать оборонные расходы исходя из риска того, что до 2030 года Россия может напасть на одну из стран НАТО.

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«Мы не стремимся к конфликту с Россией, но сила — лучшая форма сдерживания», — сказал он.

По словам министра, британское правительство планирует дальше увеличивать оборонные расходы, однако новые обязательства должны сопровождаться четким пониманием источников финансирования.

Что известно о дизельном соглашении Трампа с Путиным

Напомним, Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. После этого Минфин США по указанию президента временно разрешил покупать и импортировать российский дизель до 7 апреля 2027 года.

Договоренность должна помочь снизить цены на топливо в США. В то же время критики соглашения подчеркивают, что оно дает Москве дополнительные доходы, в то время как Россия продолжает войну против Украины.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона готова к взаимным шагам по снижению напряженности, в частности, к прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Украинская делегация также прибыла во Флориду на переговоры с США о возможном завершении войны или энергетическом перемирии.

Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

В то же время СМИ сообщали, что Вашингтон может прекратить передачу Украине разведданных, если Киев не остановит удары по российским НПЗ.

Также сообщалось, что дизельное соглашение может усложнить переговорный процесс по Украине. По оценкам медиа, Москва не взяла на себя соответствующих ответных обязательств, тогда как ослабление ограничений на российское топливо может укрепить ее финансовые возможности.

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