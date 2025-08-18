- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 422
- Время на прочтение
- 1 мин
Неожиданный дипломатический жест: Зеленский передал Мелании Трамп письмо от своей жены
Президент Украины Владимир Зеленский в Белом доме вручил Дональду Трампу письмо от первой леди Украины Елены Зеленской, адресованное Мелании Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме передал президенту США Дональду Трампу письмо от первой леди Украины Елены Зеленской, адресованное его жене Мелании Трамп.
Об этом сообщает CNN.
Зеленский выразил благодарность за проведение саммита в Вашингтоне и отметил роль США в усилиях по прекращению войны. Он также подчеркнул важность привлечения первой леди Соединенных Штатов к теме защиты украинских детей, похищенных Россией.
"Очень спасибо за ваши усилия и личные усилия, направленные на то, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Выражаю благодарность вашей жене, первой леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо Путину о наших похищенных детях", - сказал Зеленский.
Ранее Мелания Трамп написала письмо Путину, призвав его защитить невинность детей и питать надежду следующего поколения на фоне войны в Украине. Письмо было вручено Путину в пятницу через президента США.
Трамп подтвердил факт передачи письма и отметил, что его жена "очень любит детей".