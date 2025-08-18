Неожиданный дипломатический жест: Зеленский передал Мелании Трамп письмо от своей жены

Первая леди Украины Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме передал президенту США Дональду Трампу письмо от первой леди Украины Елены Зеленской, адресованное его жене Мелании Трамп.

Об этом сообщает CNN.

Зеленский выразил благодарность за проведение саммита в Вашингтоне и отметил роль США в усилиях по прекращению войны. Он также подчеркнул важность привлечения первой леди Соединенных Штатов к теме защиты украинских детей, похищенных Россией.

Реклама

"Очень спасибо за ваши усилия и личные усилия, направленные на то, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Выражаю благодарность вашей жене, первой леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо Путину о наших похищенных детях", - сказал Зеленский.

Ранее Мелания Трамп написала письмо Путину, призвав его защитить невинность детей и питать надежду следующего поколения на фоне войны в Украине. Письмо было вручено Путину в пятницу через президента США.

Трамп подтвердил факт передачи письма и отметил, что его жена "очень любит детей".