Неожиданный поворот: что означает заявление Трампа о возвращении территорий Украины

Президент США Дональд Трамп

Недавние комментарии Дональда Трампа в поддержку Украины о том, что она может вернуть все свои территории, вызвали в международном сообществе смесь облегчения и подозрения. Хотя эти слова являются значительным риторическим сдвигом для американского лидера, ранее склонявшего Киев к территориальным уступкам, многие считают, что это сигнал для Европы взять на себя больше ответственности.

Об этом пишет Reuters, а также ряд других мировых изданий.

«Бумажный тигр» и европейская дипломатия

Свои громкие заявления, что Украина может «сразиться и победить», Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также назвал Россию "бумажным тигром", подчеркнув, что она ведет "бесцельную" войну и заявил, что ее экономика находится в "большой беде".

Эта риторика удивила многих аналитиков и обозревателей. Как отмечает AP News, всего месяц назад Трамп встречался с Путиным на Аляске и предлагал «земельные обмены» для завершения конфликта.

Что стоит за громкими словами

Несмотря на позитивную риторику, неясно, подкрепит ли он свои слова изменениями в американской политике. Издания The Washington Post пишет , что многие европейские дипломаты считают, что Трамп может сигнализировать о том, что теперь именно Европа должна нести основное бремя в обеспечении Украины оружием и финансами.

«Он, кажется, прощается, не правда ли? Но это может измениться завтра. В любом случае, для нас карты ясны. Мы знаем, что должны делать», - сказал один из западноевропейских чиновников.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль поздравил комментарии Трампа, но добавил, что для Европы пора «активизироваться».

«Мы можем добиться гораздо большего; не все европейские государства выполнили то, что обещали Украине», – заявил Вадефуль.

По информации Kyiv Independent, схожие мнения высказали и российские чиновники, которые отреагировали на слова Трампа достаточно резко. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп «оказался в альтернативной реальности», а спикер Кремля Дмитрий Песков отверг заявления о «бумажном тигре», заявив, что Россию ассоциируют не с тигром, а с медведем.

«Я думаю, что это, возможно, успех украинской и европейской дипломатии, что это объяснение прошло», — заявил Нил Мелвин, директор по международной безопасности RUSI. Он добавил, что Трамп сохраняет стратегическую неопределенность и, кажется, постоянно возвращает вопрос о войне в Европу.

Эта неоднозначная риторика подвергает сомнению, действительно ли Вашингтон готов предоставить Украине больше помощи, или только побуждает Европу взять на себя большую ответственность.

Напомним, Зеленский в Нью-Йорке заявил о бессилии международного права . В то же время президент Украины сказал, что в современном мире гарантии безопасности — это, прежде всего, надежные друзья, готовые защищать его оружием.