Неожиданный поворот от Трампа и обращение к Путину: что происходило за закрытыми дверями саммита НАТО— Politico

Саммит НАТО в Анкаре / © Associated Press

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Встреча стран-членов НАТО в Анкаре прошла напряженно. Публично президент США Дональд Трамп угрожал и критиковал союзников, однако на закрытой встрече он «избрал менее воинственный тон».

Об этом рассказал один из участников саммита, пообщавшийся с POLITICO на условиях анонимности.

Похвала Трампа и поддержка Украины

Президент Америки неожиданно во время своей речи похвалил Польшу, Германию, страны Балтии и Норвегию за высокие затраты на оборону. Трамп также не угрожал аннексировать Гренландию, несмотря на подобные заявления на открытой части саммита. Трамп подтвердил союзникам, что США будут продолжать продавать оружие, финансируемое другими странами.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и Макрон подчеркнули, что Европа сейчас тратит гораздо больше на оборону, потому что это «служит собственным интересам Европы». Мерц также призвал других участников к «приверженности» Украине и призвал российского президента Владимира Путина заключить мирное соглашение, поскольку европейская коалиция будет в дальнейшем помогать Киеву.

«Эта преданность Украине нашла свое отражение в заключительном заявлении. В ней Россия описывается как долгосрочная угроза для альянса. Партнеры обещают предоставить Украине 70 миллиардов евро помощи в этом году и еще 70 миллиардов евро в следующем году. Украину описывают как фактор, способствующий трансатлантической безопасности», — отмечают в издании.

Трансатлантическое промышленное сотрудничество

Союзники НАТО также обязались укрепить свою промышленную базу, заключить новые военные контракты на сумму 50 миллиардов долларов и «ликвидировать барьеры в оборонной торговле между союзниками».

В итоговой декларации страны-члены НАТО подчеркнули: «Мы инвестируем в нашу способность развертывать, обеспечивать и поддерживать наши вооруженные силы, а также достигать целевых показателей во всех сферах, включая глубокие высокоточные удары, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы, беспилотные системы, беспилотные системы.

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«Союзники шли на саммит, надеясь, что Трамп не подорвет НАТО, и, несмотря на определенную нестабильность в его публичных комментариях, эта цель была успешной», — считают в POLITICO.

Следующий саммит под вопросом

Два дипломата НАТО утверждают, что ежегодные саммиты с президентом США для них являются «стрессом», что побуждает некоторых членов НАТО сомневаться, стоит ли собираться лидерам ежегодно.

Однако в декларации говорится, что страны Европы «с нетерпением ждут нашей следующей встречи», но дата не уточняется.

Саммит НАТО в Анкаре — последние новости:

В Анкаре прошел двухдневный саммит НАТО. По его итогам, лидеры стран-членов Альянса обнародовали совместную декларацию, в которой подтвердили неизменную поддержку Украины, а Россию назвали «долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности».

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Также союзники на саммите НАТО пообещали Украине 70 миллиардов евро на оборону в 2026 году и объявили о новых системах ПВО и расширении «коалиции дронов».

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