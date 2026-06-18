Дональд Трамп. / © Associated Press

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Во время саммита во Франции страны G7 подтвердили поддержку Украины и заинтересованность в возобновлении мирных переговоров для прекращения войны в Украине. Более того, переговоры могут получить новый шанс.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что лидеры «Группы семи» опубликовали совместное заявление, в котором выложили соглашение об увеличении поставок систем противовоздушной обороны, перехватчиков и дальнобойных средств в Украину. Кроме того, обещают ужесточить санкции против Российской Федерации. В частности, по ее нефтегазовому сектору.

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Источник, близкий к саммиту, сообщил «Общественному», что меморандум о взаимопонимании, который Соединенные Штаты Америки и Иран подпишут 19 июня, позволил лидерам G7 снова сосредоточиться на Украине. По данным собеседника, лидеры G7, в том числе американский президент Дональд Трамп, признали, чего достиг Киев со времени их встречи в таком формате в июне 2025-го. Важно то, что они намекнули, мол глава Белого дома готов снова участвовать в переговорах, потому что ситуация в Украине теперь изменилась.

В то же время два высокопоставленных дипломата ЕС сообщили Politico, что Трамп начинает заключать соглашение, в котором поддерживает Европу в войне в Украине в обмен на европейскую помощь в разминировании Ормузского пролива.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что президент Европейского совета Антонио Кошта установил контакт с Кремлем в рамках усилий по прекращению войны. По словам собеседников издания, главный советник Средства провел два разговора с чиновником России, близким к «фюреру» Владимиру Путину, в рамках подготовки к более существенным предстоящим переговорам.

Очевидная готовность Кремля начать мирные переговоры с Европой появилась на фоне того, как Путин отклонил неоднократные приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу с диктатором РФ на уровне глав государств. Это свидетельствует о том, что Москва остается преданной своим усилиям полностью исключить Украину из переговорного процесса», — заключают в ISW.

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Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно сменил риторику в отношении Украины. Несмотря на свои предварительные заявления, что «у Зеленского нет карт», он теперь признал, что «Украина справляется достаточно хорошо».

Кроме того, американский лидер намекнул, что в войне Украины и России что-то произойдет. Он отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.

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