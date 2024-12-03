Неожиданный визит Шольца в Киев: что обсуждали за закрытыми дверями

Шольц мог обсуждать с Зеленским условия, при которых Киев готов начать переговоры с Москвой.

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неанонсированный визит в Киев, во время которого объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 650 миллионов евро.

Однако, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко в эфире "24 канала", Шольц может представлять группу европейских стран, стремящихся активизировать переговоры между Украиной и Россией.

"Поэтому они применяют переходный период выборов в США. Это было прогнозируемо. Когда состоялись выборы в США и получили сигнал о том, что возможно позиция Трампа изменится и новоизбранный президент США будет призывать Европу прилагать больше усилий для того, чтобы поддерживать Украину и приложиться к мирного урегулирования, некоторые политики и немецкий канцлер восприняли это буквально. Что это значит, что нужно ускорить переговорный трек", – сказал эксперт.

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Кроме того, визит канцлера может быть связан с внутриполитическими процессами в Германии, в частности, с предвыборной кампанией, где Шольц пытается удовлетворить интересы различных политических сил.

"С одной стороны, он показывает избирателям, которые считают, что Германия и действующее правительство сделали недостаточно для Украины. Он показывает, что вот 655 млн евро и Германия лидер среди стран Европы по оказанию помощи Украине. С другой стороны, он подает сигнал и другим избирателям, которые не поддерживают увеличение помощи Украине и выступают за ускорение переговоров", – пояснил Мусиенко.

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Эксперт также отмечает, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц мог обсуждать условия, при которых Киев готов начать переговоры с Москвой. Это подтверждается ростом количества публикаций в иностранных СМИ о возможных мирных переговорах и уступках со стороны Украины.

"Украина не сама, у нас есть партнеры, которые хотят услышать четкие границы – на что мы можем пойти, а на что не можем. И они практически требуют от нас. Они обращаются через медиа, пишут статьи и эти требования. Первое – пойти на уступки России, второе – если не идти на уступки, то назвать пределы того, как мы это видим", – отметил Мусиенко.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, что стало настоящей дипломатической сенсацией.

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