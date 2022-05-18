"Непонятно, будет ли Путин у власти": элита российских силовиков понимает, что война проиграна – Грозев

Элита российских силовиков понимает, что война против Украины фактически уже проиграна. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин не приказывает применить ядерное оружие – понимает, что его могут не выполнить и это станет триггером к государственному перевороту.

Кроме того, Путин не объявляет мобилизацию из-за вероятности социального взрыва в России.

Об этом рассказал журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в комментарии "Радио Свобода" 18 мая.

"Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна. Потому что война доктринально была оформлена как то, что нужно закончить в течение одной недели. Происходящее сейчас – это какая-то "вторая" война, которая еще не проиграна до конца. Но первая уже проиграна. Это точно. Шансов на выигрыш во второй войне также не гарантировано. Мы видим прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, кто достаточно информирован и свободнее может выражать свое мнение", — рассказал Грозев.

По его данным, элита силовиков считает, что очень мало путей выигрыша войны без мобилизации. Однако Путин не объявляет ее из-за вероятности социального взрыва.

"И есть пессимизм среди силовиков, как выйти из этого", – сказал журналист.

По его мнению, если Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, то кто-нибудь из исполнителей откажется это сделать. Все потому, что среди силовиков нет уверенности, будет ли президент РФ у власти через три месяца и сможет ли защитить их.

"Этот отказ будет триггером, вероятнее всего, госпереворота, потому что после отказа даже одного из этой пирамиды ответственности выполнить приказ царя все очень быстро пойдет вниз. Чтобы Путин принял решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все цепочкой выполнят приказ. Ибо он понимает, что если даже один из пяти, кто должен последовательно нажать на кнопки, не выполнит приказ – это будет сигналом неповиновения и, возможно, даже физической смерти его самого", – объяснил Грозев.

"Поэтому до того, как он (Путин – ред.) не будет уверен, что все выполнят, он не даст этого приказа. А почему он считает или может считать, что кто-то не выполнит приказ? Это само чувство внутри силовиков, что не все понятно: будет ли Путин у власти через три месяца. Поэтому они не могут принять гарантии с его стороны, что он будет гарантировать их безопасность", — добавил расследователь.

Он также видит наибольший протестный потенциал среди наиболее информированных силовиков.

Напомним, ранее Грозев также сообщил, что работники ФСБ и ГРУ России ищут пути вывоза своих семей за границу, поскольку ситуация в их стране обостряется и вот-вот выйдет из-под контроля.

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