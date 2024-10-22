"Неправильный выбор": в МИД Украины упрекнули генсека ООН за участие в саммите БРИКС

В ведомстве отметили, что ранее Гутерриш отклонил приглашение Украины на первый глобальный Саммит мира.
МИД Украины осудило тот факт, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял приглашение на встречу БРИКС в Казани от президента России Владимира Путина.
Об этом говорится в заявлении министерства в Сети.
В украинском МИДе отметили, что Гутерриш вредит репутации ООН.
"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный Саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", – говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Отметим, саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября.
Напомним, что для участия в саммите БРИКС в Россию прибудет лидер Китая Си Цзиньпин.
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