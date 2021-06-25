Неприятное и неожиданное нападение: Кулеба отреагировал на предложение Германии и Франции восстановить саммит Россия-ЕС

МИД хочет объяснений от Германии и Франции из-за инициативы саммита между Россией и ЕС.

Германия и Франция предложили провести саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным. Министерство иностранных дел Украины резко отреагировал на инициативу, назвав ее неприятным и неожиданным нападением, и обсудит это с послами Франции и Германии.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в видеообращении в Facebook.

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По его словам, украинские дипломаты пообщаются с послами Германии, Франции, чтобы "лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в "нормандском формате".

"Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенными и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции", — заявил он.

По словам Кулебы, соответствующие саммиты с РФ были заморожены после незаконной аннексии Крыма и начала агрессии Кремля в Украине. А поэтому, как уточнил глава МИД, если бы эта инициатива прошла, то впервые бы с 2014 года, система давления она была бы ослаблена, а не наоборот усилена.

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"Это был бы значительный прецедент. Я быстро скоординировал позицию с президентом Владимиром Зеленским, получил от него зеленый свет и начал предметно работать над тем, чтобы на момент начала саммита... Максимальное количество стран Европейского Союза и чиновников Европейской Комиссии, первое — знали позицию Украина, которая категорически против этой поправки, а второе — обладали достаточными аргументами для того, чтобы отклонить эту немецко-французское предложение", — отметил Кулеба.

Глава МИД приветствовал то, что лидеры ЕС не поддержали предложение канцлера Германия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении саммитов между Россией и Евросоюзом.

"Поэтому этот, скажу честно, неприятное и неожиданное ни для кого нападение мы отбили. Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж", — подытожил Кулеба.

Напомним

Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.

на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит. Президент Франции Эммануэль Макрона поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией . По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента". В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС. Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным

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