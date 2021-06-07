Неприятный сюрприз: Зеленского очень удивила отмена санкций США против "Северного потока-2"

Президент Украины назвал газопровод "оружием в руках Российской Федерации".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена об отмене санкций в отношении "Северного потока-2" через прессу и "был удивлен несколько раз".

Об этом он заявил в интервью Axios.

"Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения Соединенных Штатов, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу", — сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал газопровод "оружием в руках Российской Федерации" и отметил, что он "определенно не ожидал, что "пули" к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США".

Украинский президент считает, что решение Вашингтона не направлено на поддержку Украины и может ослабить доверие украинцев к США.

"Если они построят газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, то ясно, что придет время, когда у Украины больше не будет таких рычагов воздействия. Все это полностью осознают", — заявил Зеленский, добавив, что только США способны остановить это строительство.

При этом Зеленский по-прежнему убежден, что Байден определенно может быть прагматичным, содержательным и достаточно умным в отношениях с Российской Федерацией.

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине. Читайте об этом по ссылке.

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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