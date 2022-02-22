Непризнание "ЛДНР" и обострение на Донбассе: о чем говорили Байден с Зеленским

Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
Вечером 21 февраля состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Главная тема – обострение ситуации на Донбассе, признание президентом РФ Владимиром Путины "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает Белый дом.
"Президент Джо Байден разговаривал сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.
В Белом доме отметили, что "президент Байден решительно осудил решение президента России Путина якобы признать "независимость" так называемых регионов "ДНР" и "ЛНР" в Украине. Он проинформировал президента Зеленского о реакции Соединенных Штатов, включая наш план введения санкций. Президент" Байден подтвердил, что Соединенные Штаты будут реагировать быстро и решительно одновременно со своими союзниками и партнерами на дальнейшую российскую агрессию против Украины".
Напомним:
- 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.
- 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.
- 21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".
- ЕС, а также европейские страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР".
- США заявили о введении санкций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не признает "независимость" "ЛДНР".
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