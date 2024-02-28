Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью: детали

Авторы обращения просят принять меры по защите Приднестровья "с учетом факта постоянного проживания на территории республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре".

Непризнанное Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с якобы экономической блокадой со стороны Молдовы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так называемый съезд депутатов всех уровней "Приднестровской Молдавской Республики" официально принял резолюцию "Принять обращение к Совету Федерации и Государственной Думе Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе".

Также читайте В НАТО рассказали о своих действиях, если Россия попытается присоединить Приднестровье

Кроме того, депутаты "ПМР" обращаются к ОБСЕ с призывом, чтобы организация повлияла на руководство Молдовы "в целях возвращения адекватного диалога в рамках международного переговорного процесса".

Депутаты также приняли обращение в адрес Европарламента с просьбой приложить усилия для "предотвращения давления Молдовы и нарушений прав и свобод приднестровцев".

Читайте главные новости дня:

Напомним, 22 февраля приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба сообщил, что лидер сепаратистов Приднестровья Владимир Красносельский созвал на 28 февраля "съезд депутатов всех уровней", чтобы принять обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом, вероятно, о присоединении к РФ.

Однако в ГУР Минобороны Украины сообщили, что депутаты непризнанного Приднестровья на съезде не планируют обращаться к Путину с просьбой войти в состав России.

Читайте также: