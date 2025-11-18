Непубличная дипломатия: политолог рассказал, как Москва использует спецпредставителя Трампа Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин и представитель парезидента США Стив Уиткофф / © Associated Press

Реклама

Между Соединенными Штатами и Россией постоянно продолжаются непубличные переговоры , и Москва активно использует этот «переговорный трафик» для продвижения выгодной ей повестки дня. В частности, в этом процессе задействован спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, который, по словам эксперта, часто проявляет «большую приверженность России, чем сами россияне».

Об этом рассказал политолог-международник Дмитрий Левусь в эфире «Киев24».

«Поклонник России» Уиткофф

Дмитрий Левусь отметил, что Россия активно поддерживает контакт со спецпредставителем Дональда Трампа.

Реклама

Это естественно, что Уиткофф появляется в переговорном трафике. Он часто проявляет большую приверженность России, чем сами россияне», — заявил Левусь.

По словам политолога, Москва стремится возобновить переговорный процесс на тех условиях, которые выгодны Кремлю, и для этого используются инструменты косвенной дипломатии, в частности, через таких лиц, как Стив Уиткофф.

Использование гуманитарных обменов

Дмитрий Левусь обратил особое внимание на то, что Россия всегда стремится воспользоваться гуманитарными ситуациями для продвижения своей политической повестки дня и привел пример обменов пленными.

«Москва однозначно воспользовалась моментом, когда пошли переговоры по гуманитарному формату, они всегда, кстати, это делают. Вот сейчас, когда речь идет об обмене 1200 наших военных, возвращение их из плена. Они всегда используют эту ситуацию», – объяснил политолог.

Реклама

Левусь подчеркнул, что такие ситуации всегда одна из попыток Москвы возобновить переговорный процесс на своих условиях.

Напомним, сейчас переговоры между Украиной и Российской Федерацией никуда не двигаются. Москва проявляет мало интереса к продвижению в переговорах. Военный аналитик Sky News Майкл Кларк назвал единственное условие, при котором возможны сдвиги.