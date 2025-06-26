"Неравный брак": политолог оценил текущие отношения между Украиной и США

Флаги США и Украины / © Associated Press

Реклама

Политолог Евгений Магда оценил, какие отношения сейчас между Украиной и США . Он сравнил их с браком, который сложно расторгнуть.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал Евгений Магда , директор Института мировой политики.

"Это неравный брак, в котором украинская сторона не может его расторгнуть, в силу разных причин, поэтому приходится терпеть до лучших времен", - утверждает он.

Реклама

Что означает решение саммита НАТО

Магда считает, что членам НАТО следует совмещать формулировки о «долгосрочной угрозе» и решениях о 10 годах, ведь увеличение расходов на оборону произойдет не одномоментно. Это будет не со всеми, отмечает политолог, потому что решение 2014 об увеличении расходов до 2% реализовано тоже не всеми странами.

Есть страны, которые не хотят и не могут этого делать, потому что такой шаг будет влиять на социальную составляющую, на здравоохранение, на фонды развития, то есть будет делать эти страны менее привлекательными.

«То, что Россия – долгосрочная угроза, по моему мнению, это определение как раз правильное, и собственно оно и раскрывает то, в каком виде будут эти 5%», – говорит Магда.

Как детализировал политолог, разделение происходит на военные расходы и расходы, связанные с подготовкой к обороне — речь идет о развитии инфраструктуры, мерах по кибербезопасности и т.д.

Реклама

«Ну и то, что страны НАТО обязались — там достаточно хитро сформулировано — „в рамках своего суверенитета“ оказывать помощь Украине, это тоже плюс. Просто, я думаю, не нужно абсолютизировать этот вопрос, не нужно сразу себе строить цифры в десятки миллиардов долларов, которые мы получим в результате», — отмечает политолог.

Кроме того, Магда ответил на вопросы об отношениях Трампа с лидерами стран НАТО. Он отметил, что «с Трампом не может быть ничего абсолютного, и нельзя сказать, что кто на него имеет стопроцентное влияние»:

«Но лучше работать таким образом, чем просто ничего не доносить и отстать в этом вопросе».

Ранее мы писали о том, что саммит НАТО раскрыл истинные причины и скрытые договоренности между США и ЕС. Политолог Вадим Денисенко объяснил, что стоит за кулисами большой политики.

Реклама

Он уверяет: мирные переговоры не начнутся раньше конца 2025 года.

Денисенко привел девять аргументов – читайте детали в материале ТСН.ua.