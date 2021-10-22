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Несчастный случай в Верховной Раде: депутату Александре Устиновой на голову упал дверной засов (фото)

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Несчастный случай в Верховной Раде: депутату Александре Устиновой на голову упал дверной засов (фото)

Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Для травмированной избранницы коллеги вызвали скорую.

Депутату от фракции "Голос" Александре Устиновой на голову упал дверной засов. Врачи говорят — жизнь в безопасности.

Об этом, в пятницу, 22 октября, сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"Утро начинается не с кофе. А со..скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", — написала она на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/olga.stefanishina / ©
Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Фото с разбитой головой разместила в соцсети и сама пострадавшая депутат. "Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", — подписала она снимок.

Фото: facebook.com/olga.stefanishina / ©
Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Позже Устинова рассказала о своем самочувствии и обстоятельствах инцидента.

Новости Украины: депутатке Александре Устиновой на голову упал дверной засов

Новости Украины: депутатке Александре Устиновой на голову упал дверной засов

"Вот так выглядит "нападающий" на депутатов. Дверной засов в Верховной Раде оторвался и упал мне на голову. Рассек так, что было много крови, поднялось давление, поэтому пришлось оказывать помощь. Уже все, честно говоря, очень повезло, потому что, если бы этот засов на фото (весит где-то 1,5 кг летел сверху) упал бы не плоской поверхностью, а острой — все было бы гораздо хуже ", — рассказала она.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra / ©
Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Теперь нардепа ждет МРТ и капельница.

"Рассечение - это не страшно. Всем спасибо за беспокойство, сказали все отремонтируют", — резюмировала она.

Напомним:

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