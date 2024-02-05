"Несерьезная попытка": Байден, вероятно, не подпишет законопроект Палаты представителей без помощи Украине

Ссылаясь на «опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль», спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил в субботу отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без поддержки Украины после того, как Сенат достиг предварительного иммиграционного соглашения, за которое он намерен проголосовать на этой неделе.

Отвечая на вопрос в воскресенье в интервью NBC News, подпишет ли президент США Джо Байден законопроект, если он попадет на его стол, Салливан отверг это как «уловку».

"Мы считаем этот ход — и мы рассматриваем его как ход, выдвинутый сейчас Палатой представителей — как несерьезную попытку справиться с проблемами национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", — сказал Салливан.

Напомним, что в то же время Байден призвал проголосовать за законопроект Сената США с помощью Украины.

Заметим, что ранее мы сообщали, что Сенат США представил законопроект по помощи Украине: на что предусмотрено финансирование.

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