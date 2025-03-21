Несет ли опасность план Трампа по управлению АЭС Украины — разбор The New York Times

Администрация Трампа говорит, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении атомными станциями.

В Белом доме заявляют, что во время недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в частности, поднимался и вопрос отечественных атомных электростанций и их возможного управления со стороны США.

Может ли это стать своеобразной гарантией безопасности Украины от российской агрессии — пишет издание The New York Times.

Медиа отмечает, что именно ЗАЭС является одной из нескольких украинских атомных электростанций, перешедших на ядерное топливо от американской компании Westinghouse. И когда в 2022 году россияне оккупировали станцию, "Росатом" получил сообщение от американского правительства, что если они будут перенимать используемые Westinghouse технологии, то станут объектом санкций.

"США переживала, что оккупанты украдут интеллектуальную собственность и чувствительные технологии, которые использует американский производитель", — отмечают журналисты.

Поскольку американские технологии на объекте уже используются, работать на ЗАЭС американцам теоретически будет легче. Однако есть и несколько препятствий. Во-первых, после лет фактического простоя, нескольких обстрелов и разрушения дамбы недалеко от станции требуется восстановление, которое может занять два-три года. Во-вторых, вывод АЭС из государственной собственности – болезненный вопрос и для украинского народа, и для госбюджета, ведь "Энергоатом", обеспечивающий деятельность украинских АЭС, является прибыльным предприятием, что для нынешней Украины очень важно.

"Если в результате американского вмешательства ЗАЭС и соприкасающиеся территории вернутся под контроль украинских войск, это облегчит процесс переговоров. Но останется один вопрос — как далеко должны отойти российские войска. Ведь нужно учесть уязвимость атомных объектов перед дроновыми атаками и артиллерийскими обстрелами", — отмечает медиа.

Напомним, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора Владимиром Зеленским в среду, 19 марта, предложил передать украинские АЭС в собственность США.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, президент США обсудил с Зеленским украинское электроснабжение и атомные электростанции.

"Он сказал, что США могли бы быть очень полезны в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Справка:

Все атомные станции Украины принадлежат компании "Энергоатом", 100% акций которой являются государственными. В Украине функционируют три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. Чернобыльская АЭС закрыта, а Запорожская оккупирована и остановлена.

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