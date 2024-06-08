Несколько партнеров дали свое согласие: Макрон заинтриговал отправкой в Украину инструкторов из других стран

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стремится окончательно сформировать коалицию стран, готовых направить в Украину инструкторов в ближайшее время.

Об этом он сообщил на итоговой совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Елисейском дворце, — пишет Укринформ.

"Несколько наших партнеров уже дали свое согласие", — сказал глава Франции, правда, не уточнил, какие именно.

"Поэтому мы собираемся использовать следующие несколько дней, чтобы завершить работу над французским предложением, которое сможет удовлетворить запрос государства (Украина – ред.), — добавил Макрон.

Он также сказал, что "Франция не одинока" в этом вопросе.

Макрон отреагировал и на заявления пресс-секретаря посольства России во Франции о том, что эти инструкторы будут "легитимной целью".

"Кто мы такие, чтобы подвергаться призывам или угрозам со стороны России?», — спросил он, отметив, что запрос Украины является законным.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление об ударах Украины западным оружием по России. В то же время французский лидер подчеркнул, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

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