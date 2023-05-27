Несколько сотен немецких госслужащих покинут Россию: AP сообщило подробности

Несколько сотен немецких госслужащих покинут Россию в ближайшее время. В частности, речь идет о дипломатах, сотрудниках культурных учреждений, преподавателях Гете-института.

Об этом со ссылкой на источник в МИД Германии сообщило агентство Associated Press.

Дело в том, что в апреле российский МИД решил ограничить количество персонала у представительства ФРГ на территории России. Госслужащие должны покинуть РФ в июне. Якобы речь идет о сотнях работников.

Источник отмечает, что такое "выселение приведет к значительному сокращению нашего присутствия во всех сферах". В немецком МИДе такую позицию Москвы раскритиковали и назвали решение "односторонним, необоснованным и непонятным".

"Это шаг, который еще больше усугубит напряженность между двумя странами, которые уже имели очень сложные отношения после того, как Россия вторглась в Украину в начале прошлого года", — пишет AP.

В свою очередь, Берлин не объявил никакого конкретного ответа на такие действия России. Впрочем, Министерство иностранных дел Германии заявило, что "применительно к верхнему пределу российского присутствия в Германии правительство обеспечит реальный баланс на практике также".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен возобновить свои контакты с российским "фюрером". Впрочем, произойдет это "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия.

В Кремле заявили, что президент-диктатор Владимир Путин "открыт для диалога с целью защиты интересов России". Впрочем, пока канцлер Путину пока не звонил по телефону.

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