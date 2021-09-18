Несмотря на альянс Великобритании с США и Австралией, Франция не собирается отзывать посла из Лондона

Несмотря на альянс Великобритании с США и Австралией, Франция не собирается отзывать посла из Лондона

Ранее в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии.

Франция пока не планирует отзывать для консультаций своего посла из Великобритании, ведь считает британский подход к пересмотру контракта Австралии с Францией по подлодкам оппортунистским.

Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Нам нет необходимости консультироваться с нашим послом в Лондоне, чтобы сделать необходимые выводы, — озвучивает СМИ слова своего источника. - Великобритания действовала в соглашательском духе".

Ранее в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

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