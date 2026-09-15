Несмотря на давление Трампа: Зеленский, Драпатый и Хмара утвердили новые цели для ударов по РФ

Зеленский, похоже, проигнорировал призыв Трампа: готовит новые удары по России / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, не согласился на ультиматум президента США Трампа остановить удары по нефтеперерабатывающим объектам РФ, потому что на совещании с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и главой Минобороны Евгением Хмарой обсудил новые дальнобойные атаки на Россию.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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На совещании Зеленский с Драпатым и Хмарой говорили также об украинских дальнейших военных операциях, в частности, дальнобойности.

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«Благодарен Министерству обороны Украины за основательный подход к обеспечению операций. Вместе с Евгением Хмарой и Главнокомандующим ВСУ определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств, меры подготовки», — сказал президент.

Зеленский отметил, что результаты дальнобойных ударов на российскую нефтяную отрасль «достаточно весомы, и именно это придает необходимый потенциал дипломатии».

Он заверил, что Украина готова прекратить удары по РФ, но требует того же от агрессора.

«Украина готова делать свои деэскалационные шаги, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее деэскалационных шагов в отношении нашей критической инфраструктуры — долгосрочно и надежно», — подытожил президент.

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Напомним, что 13 сентября Дональд Трамп ультимативно призвал Владимира Зеленского прекратить удары сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Впоследствии Трамп снова призвал Зеленского не бить по НПЗ России и утверждал, что такие удары Украины якобы влекут за собой рост цен на горючее во всем мире.

В воскресенье, 14 сентября, Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга.

Впоследствии стало известно, что заявление Трампа было поспешным. По данным СМИ, вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией сейчас прорабатывается, однако окончательного соглашения стороны еще не достигли.

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Владимир Зеленский в свою очередь ответил, что Украина готова не наносить ответных ударов по России, если международные партнеры гарантируют прекращение российских атак.

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