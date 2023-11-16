Несмотря на договоренности с Китаем, Байден считает Си Цзиньпина диктатором

Он его назвал диктатором только через несколько часов после того, как оба лидера встретились на саммите, который он назвал «одними из самых продуктивных» переговоров.

Об этом пишет CNN.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли президент и дальше описывать Си как диктатора, как это было в прошлом, Байден сказал: «Ну, посмотрите, он есть».

"Он диктатор в том смысле, что он руководит коммунистической страной", — сказал Байден, добавив, что китайское правительство "полностью отличается от нашего".

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Ранее Байден сравнивал Си с диктаторами во время июньского политического сбора средств в Калифорнии, когда он обсуждал реакцию Си на истребители США, сбившие китайский воздушный шар в феврале.

Напомним, что ранее китайский лидер также высказался по поводу встречи со своим американским коллегой.

Планета Земля достаточно велика», чтобы добиться успеха как для США, так и для Китая, — заявил китайский президент.

«Китайско-американские отношения, являющиеся важнейшими двусторонними отношениями в мире, следует воспринимать и предусматривать в широком контексте ускорение глобальных трансформаций», — сказал китайский Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену.

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