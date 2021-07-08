Несмотря на Олимпиаду: в Токио планируют ввести ЧС из-за коронавируса

На период действия режима ЧС будет ограничена продажа алкоголя в ресторанах и барах.
Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио будет введен с 12 июля по 22 августа, несмотря на старт Олимпийских игр.
Об этом заявил министра по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимуры, который также отвечает за меры борьбы с COVID-19, — информирует телеканал NHK.
Также продляется режим ЧС на Окинаве и режим усиленных мер в еще четырех префектурах – Осаке, Сайтаме, Тибе и Канагаве.
Сообщается, что на период действия режима ЧС будет вновь ограничена продажа алкоголя в ресторанах и барах. Также будет наложен запрет на караоке. Власти планируют призвать жителей отказаться от передвижений между регионами на время летних каникул и отпусков в период проведения дня поминовения усопших. Окончательное решение будет утверждаться 8 июля.
Также должно появится решение относительно необходимости пересмотра ограничений по числу зрителей. Оно будет принято до 16 июля.
Ранее сообщалось, что в Осаке заявили о "коллапсе медсистемы" из-за коронавируса, врачи призывают отменить Олимпиаду.
Ранее премьер-министр Японии Йосихиде Суга заявлял, что правительство сделает все возможное для того, чтобы сдержать заражения COVID-19 и "безопасно и спокойно" провести Олимпийские игры в 2021 году.
Олимпиаду планируют провести, даже если в Токио не отменят режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
При этом 80% японцев выступают против мероприятия, ведь в стране — очередная вспышка коронавируса, а иностранных туристов на Олимпиаде не будет.
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