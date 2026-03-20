Несмотря на слова Трампа, США привлекли Украину: советников по ПВО направили в Персидский залив — The Times

Соединенные Штаты привлекли украинских советников по противовоздушной обороне для работы в странах Персидского залива на фоне атак иранских дронов.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на украинских военных.

По данным издания, несмотря на публичное заявление президента США Дональда Трампа, ранее говорившего, что Вашингтону "не нужна помощь Зеленского", американское Центральное командование все же пригласило украинских специалистов.

В итоге в регион было направлено около 200 украинских советников. Они работают в Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, помогая защищаться от ракет и дронов.

У Украины есть уникальный опыт противодействия иранским беспилотникам Shahed, которые Россия активно применяет в войне. За время полномасштабного вторжения украинская ПВО уничтожила десятки тысяч воздушных целей, в том числе более 44 тысяч именно таких дронов.

Аналитики отмечают, что Украина стала одним из мировых лидеров в сфере организации противовоздушной обороны. В частности, украинские силы смогли интегрировать советские и западные системы в единую многоуровневую систему защиты.

Украинский опыт — в частности, в экономном использовании ресурсов, мобильности систем ПВО и тактике борьбы с дронами — становится критически важным для союзников США.

