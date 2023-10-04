Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Несмотря на смену спикера: в Белом доме убеждены, что Конгресс сохранит двухпартийную поддержку помощи Украины

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Несмотря на смену спикера: в Белом доме убеждены, что Конгресс сохранит двухпартийную поддержку помощи Украины

В Белом доме надеются на продолжение поддержки Украины в Конгрессе / Фото: Associated Press

В администрации президента США Джо Байдена убеждены, что Конгресс сохранит двухпартийную поддержку продолжения помощи Украины.

Также в Белом доме надеются, что парламент примет необходимое законодательство даже при замене спикера в Палате представителей.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Независимо от происходящего в Палате представителей все руководство (нижней – ред.) палаты поддерживает продолжение поддержки Украине, и подавляющее большинство членов палаты со стороны республиканцев поддерживает дальнейшую помощь Украине», — сказал представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что администрация США ценит заявления республиканцев на этот счет, в том числе спикера Кевина Маккарти.

Он отметил, что в палате   есть «небольшое меньшинство громких законодателей», отрицающих это. Но они, по их мнению, не представляют интересы всей партии и своего партийного руководства.

Представитель администрации уточнил, что задержка с новым пакетом помощи Украине может иметь негативные последствия в поле боя.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана. Время нам не друг», – резюмировал Кирби.

Напомним, что в Палате представителей США впервые избрали временного спикера: официальная должность остается вакантной.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
151
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация