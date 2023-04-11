Несмотря на войну с Путиным до сих пор поддерживают связь некоторые главы стран: с кем общается диктатор

Многие страны, несмотря на войну в Украине, до сих пор поддерживают связь с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года нападение РФ осудило 141 государство, еще 35 воздержались, а представители 12 государств не присутствовали во время голосования. Против резолюции, то есть в поддержку действий России, выступили всего 5 государств.

Об этом пишет Ascolta.

Лидеры ряда государств, осудивших действия России, сохраняют не только дипломатические отношения с Москвой, но и личные контакты с Владимиром Путиным. В первую очередь речь идет о телефонных разговорах российского президента с иностранными коллегами.

Журналисты подсчитали количество телефонных разговоров и личных встреч Владимира Путина с руководителями других государств, состоявшихся с 24 февраля 2022 по 30 марта 2023 года.

Они условно разделили общение Путина с зарубежными коллегами на четыре группы:

"украинский вопрос",

"новые союзы",

"урегулирование региональных конфликтов"

и прочее".

В общей сложности, за 400 дней войны Владимир Путин провел 183 официальных телефонных разговора с лидерами других государств, без учета тех разговоров, которые были засекречены или не освещались публично.

Какие страны больше всего контактировали с Путиным по "украинскому вопросу":

Инфографика: Ascolta

С первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину западные лидеры разделились на тех, кто пытался максимально изолировать Россию и перекрыть с ней любое общение (в частности, США и Великобритания) и тех, кто пытался повлиять на Путина дипломатическим путем.

Активную дипломатическую позицию демонстрировали президент Франции Эммануэль Макрон (12 телефонных разговоров) и канцлер Германии Олаф Шольц (11 телефонных разговоров). Более того, 10 марта и 28 мая 2022 года Путин, Макрон и Шольц проводили общие звонки для обсуждения украинской тематики. Аналогичные "конференции" проводились и незадолго до вторжения России в Украину, но, очевидно, не принесли желаемого результата.

По итогам 2022 года Эммануэль Макрон получил первенство в рейтинге наиболее частых коммуникаций с Владимиром Путиным (12 телефонных разговоров), за что подвергся активной критике как со стороны Украины, так и других западных лидеров.

Однако с начала 2023 года ни Макрон, ни Шольц не провели телефонного разговора с Путиным.

Среди абсолютных лидеров по количеству разговоров и встреч с Путиным в этой группе – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Израиль. Также у президента России были телефонные переговоры с руководителями Италии, Норвегии, Финляндии, Люксембурга, Австрии, Индонезии. Кроме того, он трижды разговаривал с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и разговаривал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Новые союзы" России:

Инфографика: Ascolta

В лидерах переговорщиков с Путиным Сирия, Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, страны Сахеля и Африканского континента, Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Тегеран. Между Путиным и его ближайшим соратником Александром Лукашенко увеличилось количество личных встреч.

Российско-украинская война значительно усилила процессы реализации союзного государства между Россией и Беларусью. За последний год Москва и Минск значительно продвинулись по экономической и судебной интеграции.

В этот список также входят Сирия, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Палестина, Сербия, Азербайджан и Венгрия.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона за их звонки президенту России Владимиру Путину.

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