Несмотря на заявления РФ об отводе войск, Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины

По словам Моравецкого, на восточных рубежах будет приготовлена целая инфраструктура, но с возможностью перемещения в глубь страны.
Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.
Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство PAP.
"Война может спровоцировать выход из Украины. Должны готовиться к худшему", — заявил Моравецкий.
"В ближайшие дни будет создана команда из представителей разных министерств, которые займутся логистикой, инфраструктурой, транспортом, обеспечением здравоохранения и образования, мест в образовательных учреждениях", — сказал польский премьер.
"Мы уже долгое время ведем подготовку без всякой огласки, чтобы не поднимать лишних эмоций" — отметил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик, который войдет в правительственную команду.
Напомним:
15 февраля в Минобороны России заявили о завершении ряда военных учений и начале отвода войск.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не заметно никакого отвода российских войск от украинских границ. Глава государства в то же время заявил о сохранении спокойствия на фоне разных угроз.
Читайте также: