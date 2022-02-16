Несмотря на заявления РФ об отводе войск, Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины

Несмотря на заявления РФ об отводе войск, Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины

По словам Моравецкого, на восточных рубежах будет приготовлена целая инфраструктура, но с возможностью перемещения в глубь страны.

Польша продолжает готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство PAP.

"Война может спровоцировать выход из Украины. Должны готовиться к худшему", — заявил Моравецкий.

"В ближайшие дни будет создана команда из представителей разных министерств, которые займутся логистикой, инфраструктурой, транспортом, обеспечением здравоохранения и образования, мест в образовательных учреждениях", — сказал польский премьер.

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Он пояснил, что на восточных рубежах будет приготовлена целая инфраструктура, но с возможностью перемещения в глубь страны.

"Мы уже долгое время ведем подготовку без всякой огласки, чтобы не поднимать лишних эмоций" — отметил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик, который войдет в правительственную команду.

Напомним:

15 февраля в Минобороны России заявили о завершении ряда военных учений и начале отвода войск.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не заметно никакого отвода российских войск от украинских границ. Глава государства в то же время заявил о сохранении спокойствия на фоне разных угроз.

Зеленский заявил, что нет признаков отвода российских войск от украинских границ

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