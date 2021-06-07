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Несмотря на жесткую конкуренцию с Китаем, США не хотят участвовать в гонке вооружений - Блинкен

Несмотря на жесткую конкуренцию с Китаем, США не хотят участвовать в гонке вооружений - Блинкен

Associated Press

В США заявили, что отношения с Китаем - самые сложные.

Соединенные Штаты Америки не хотят участвовать в гонке вооружений ни с одной страной, хотя в государства и есть жесткая конкуренция с Китаем. 

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, — сообщает информационный портал Axios.

"Мы не хотим участвовать в гонке вооружений ни с Пекином, ни с кем-то еще. Мы находимся в очень жесткой конкуренции. Отношения с Китаем - самые сложные и самые важные из всех, которые у нас есть", — отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, в американо-китайских отношениях есть враждебные аспекты, есть конкурентные аспекты, есть аспекты сотрудничества. 

"У нас есть огромные источники силы, когда речь идет о каждом из этих аспектов: у нас есть наши союзники и партнеры, но самое главное - у нас есть мы сами", — резюмировал глава американской дипломатии. 

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