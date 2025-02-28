Несостоявшееся соглашение: как громкая ссора Зеленского и Трампа поставила точку в мирной инициативе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп лично встретил Зеленского на крыльце Белого дома и поздравил его. Перед разговором украинский лидер показал Трампу фото с украинскими пленниками, над которыми издеваются россияне, а также отметил, что Россия является настоящим агрессором в этой войне.

ТСН.ua собрал все, что известно встрече двух президентов.

Предварительная встреча с сенаторами

Перед тем, как посетить Белый дом, Зеленский встретился с сенаторами США. Встреча состоялась в одной из гостиниц и проходила без участия журналистов.

В официальном Telegram-канале украинского президента сообщили, что главными темами переговоров было продолжение военной помощи от США нашему государству и соответствующие законодательные инициативы, усилия по достижению справедливого и крепкого мира и важность надежных гарантий безопасности.

Также читайте Европа готовится к возможному выходу США из НАТО — The Telegraph

«Гордимся тем, что у нас есть такие стратегические партнеры и друзья, как Соединенные Штаты Америки. Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Главной целью встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне было подписание соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Но накануне журналисты The Economist со ссылкой на источники в правительстве писали, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет соглашение с США, если в нем не будут прописаны надежные гарантии безопасности.

Во время встречи с Зеленским, Трамп заявил, что не хочет говорить о гарантиях безопасности, пока не будет заключено соглашение о недрах между Украиной и США. По его словам, проблемы безопасности это "всего 2% проблемы".

Американский лидер добавил, что он со многими обсуждал вопросы безопасности Украины, и это продолжается. Он добавил, что, мол, если бы было "похожее соглашение, то война бы не началась".

Владимир Зеленский добавил, что США с начала полномасштабной войны были партнером Украины и выразил надежду, что это не изменится.

"Украина не вернется к боевым действиям"

Уже во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Трамп, комментируя соглашение о полезных ископаемых, заявил, что это "очень справедливое соглашение" с Украиной и " большое обязательство " со стороны США.

Также он добавил, что Украина не вернется к боевым действиям.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что если Трамп сможет принести мир в Украину, то его влияние и значение в истории будут сопоставимы с такими фигурами, как Джордж Вашингтон.

Позиция по отношению к России

Но общение лидеров двух государств перед телекамерами постепенно начало перерастать в жаркий спор, а когда к разговору присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс, разговор превратился в настоящую ссору.

Владимир Зеленский напомнил, как Россия нарушала условия перемирия во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.

По словам украинского лидера, для продолжительного мира недостаточно достичь договоренности о прекращении огня.

Как отметил Зеленский Путин, нарушал его 25 раз, и подчеркнул, что это было и во время каденции Трампа.

Также читайте Европа не передаст Украине замороженные активы РФ без согласия Москвы: названы причины

Со своей стороны Трамп заявил: "Я за Америку. И за мир. Видите ли, эта ненависть, мне очень трудно заключить соглашение. Одна и другая сторона не очень любят своего противника... Я за мир, я с Европой в союзнических отношениях, но если усиливать напряжение, то не будет выхода", – заявил президент США.

Общаясь с журналистами, Трамп добавил, что он "посередине"

Бурный разговор в прямом эфире

Джей Ди Вэнс со своей стороны заявил, что "ранее был президент, говоривший против Путина, а тот затем ворвался в Украину и разрушил ее большую часть".

Президент Зеленский отметил, что Путин действительно оккупировал большую часть Украины, и все это началось еще в 2014 году.

"Я говорю за дипломатию, что не дала остановить разрушение вашей страны. Со всем уважением, мы имеем здесь американских медийщиков. Теперь у вас нет недостатка людей, мужчин", – ответил Зеленскому Вэнс.

Также читайте Европа должна создать собственную систему безопасности – эксперт об альтернативе НАТО

"Вы еще не побывали в Украине. Приезжайте и увидите, есть ли", – сказал Зеленский.

Вэнс заявил, что "он знает, что происходит с украинским народом" и обратил внимание на "проблему с набором людей в армию". На это Зеленский заметил, что хотя США далеко от РФ, однако это может почувствовать.

За своего вице-президента вступился Дональд Трамп, заявивший, что Зеленский не имеет права указывать, "что мы будем чувствовать", и резко ответил, что "вы не имеете нам права диктовать".

Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что, мол, "он не проявляет неуважения к США. Это не очень хорошо с вашей стороны".

Впоследствии Венс вмешался в разговор и заявил Зеленскому, что "он не может им указывать, что делать".

Кроме того, время от времени споры звучали заявления о предоставлении Украине американского вооружения, окончания войны через три дня.

В конце Трамп добавил, что, мол, "если перестанут стрелять — перестанут умирать люди" и в очередной раз обвинил Байдена в войне России против Украины.

После спора с украинским лидером Трамп заявил, что это " было великолепным шоу ".

"Я думаю, мы уже достаточно увидели. А вы что думаете? Это будет замечательное телешоу, скажу я вам", – заявил Трамп после спора с Зеленским.

Соглашение с Путиным

Трамп считает, что Владимир Зеленский испытывает " страшную ненависть " к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Вы видите, какую ненависть он испытывает к путину. Мне очень трудно заключить соглашение с такой ненавистью. У него страшная ненависть", – сказал Трамп.

"Зеленский не готов к миру"?

После разговора на повышенных тонах журналистов попросили покинуть помещение, а украинская и американская делегации пошли на беседу без прессы.

Однако через несколько минут президент Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что Владимир Зеленский может "вернуться, когда будет готов к миру".

"Я определил, что Зеленский не готов к миру, если в нем принимает участие Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в наших переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их уважаемом Овальном кабинете", – заявил Трамп.

По информации Reuters, Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Также была отменена совместная пресс-конференция с Трампом.

Соглашение между Украиной и США также не было подписано.

Что пишут западные СМИ

Издание The Telegraf пишет, что напряжение во время встречи между двумя президентами возросло после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс спросил у Зеленского: "Вы хоть раз сказали спасибо?".

Сам Трамп заявил, что президент Украины "играет с Третьей мировой войной".

Корреспондент The New York Times Питер Бейкер также выразил свое мнение, отметив, что еще ни один американский президент не позволял себе так поучать лидера союзного государства, особенно во время войны.

Также читайте Европа может разработать свой план завершения войны в Украине: о чем сказал президент Финляндии

"Еще никогда американский президент так не поучал лидера страны-союзника, не говоря о лидере воюющей страны. Я освещал работу Белого дома с 1996 года. За все это время в Овальном кабинете такого не происходило в присутствии камер", — подытожил Бейкер.

Журналист Sky News Марк Стоун отметил, что ссора оказалась разрушительной для планов на этот день.

Все произошло в Восточной комнате Белого дома. Мы стояли в очереди, готовые войти туда на церемонию подписания. Там стояли столы, лежали ручки. Все было готово к подписанию соглашения, а за этим должна быть пресс-конференция", – рассказал журналист.

Он добавил, что после спора между Зеленским и Трампом, показанном на телевидении, "все, похоже, развалилось".

Реакция мировых лидеров

В свою очередь Европейские партнеры Украины единодушно выражают солидарность с украинским народом и президентом Зеленским.

"Уважаемый президент Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", — написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

После разговора Трампа с Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что именно Россия является агрессором, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поддержала украинцев корреспонденцией на украинском языке.

"Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашны. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира", – написала она.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц также выразил свою поддержку Украине и отметил, что "мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне".

"Американские горки"

Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко называет встречу Трампа и Зеленского "американскими горками". По его словам, встреча в Белом доме начиналась очень хорошо, а впоследствии все закончилось громко-конфликтно.

"Это уже не просто "американские горки", это – кризис, и в отношениях между Зеленским и Трампом, и на межгосударственном уровне. Чего-то подобного я ожидал во время будущих мирных переговоров, но произошло гораздо раньше", – написал он в соцсети.

По его словам, такой разговор был неизбежен, поэтому сейчас следует думать о последствиях и о том, как минимизировать негативное влияние сегодняшних событий со стороны США.

"С высокой вероятностью на время можно закрыть тему мирных переговоров", — добавил эксперт.

Напомним, в Вашингтоне Зеленский призвал Трампа не идти на компромиссы с убийцей.

Читайте также: