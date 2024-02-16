Неспособность поддержать Украину в критический момент никогда не будет забыта - Байден о каникулах Палаты представителей

Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине.

Это следует из расписания заседаний.

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", – эмоционально прокомментировал в социальных сетях эту ситуацию американский президент Джо Байден.

Заметим, что кроме Украины Палата представителей не проголосовала за помощь Израилю и Тайваню, что также следует из графика работы нижней палаты.

Конгрессмены вернутся к работе 28 февраля.

Напомним, 13 февраля Сенат США таки принял объединенный пакет помощи для Украины более чем на 60 млрд долл., а также для Израиля и Тайваня. Однако трампист Майк Джонсон намекал, что не вынесет на рассмотрение нижней палаты Конгресса проголосованный Сенатом законопроект.

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп сделал циничное заявление в отношении России и НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель резко высказался о заявлениях Трампа по поводу угроз союзникам в НАТО.

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