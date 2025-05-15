Нет аргументов, чтобы не договориться: Зеленский о возможном результате переговоров на уровне лидеров

Президент Украины в Турции / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном результате переговоров в Турции, если бы они состоялись на уровне лидеров.

Об этом шла речь во время пресс-конференции украинского президента в Анкаре 15 мая.

«Если бы я встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не договориться… Попытаться на время договориться о прекращении огня. И я думаю, что мы бы с таким результатом точно получились… А может, еще с какими-то результатами… Не могу сказать», — сказал он.

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Также, как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил, что РФ начала наступление.

Напомним, ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ, которые должны пройти 15 мая в Стамбуле и стать первыми публичными переговорами с марта 2022 года.

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