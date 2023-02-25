"Нет больше Путина": Подоляк назвал визит Байдена в Киев "точкой на политическом движении" диктатора

Представитель ОП говорит, что наконец-то все поняли "ущербность и ничтожность русского мира".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что визит американского лидера Джо Байдена в Киев – это "точка на политическом карьерном движении" диктатора РФ Владимира Путина.

Такое мнение представитель ОП высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, пребывание Бадена в Украине зафиксировало несколько важных месседжей. В частности, руководитель Белого дома демонстративно показал то, что "сегодня есть он глобальный игрок, Зеленский глобальный игрок и нет больше Путина".

Первое (что показал визит Байдена – Ред.) – демократия выигрывает, а не проиграет. Демократия не может себе позволить проиграть авторитаризму примитивного российского толка. Второе – мы здесь и мы из Киева не уйдем. Киев – это свободный город свободных людей, город третий - демократический мир даст все необходимое Украине, чтобы она выиграла, а не проиграла, не зафиксировала какую-то территорию в обмен на мир, как это было в 2014-м, а чтобы Украина выиграла эту войну", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП подчеркиваю, что наконец-то все поняли "ущербность и ничтожность российского мира". По словам Подоляка, "этот мир абсолютно дегенеративный, ничего не дает для современной цивилизации, не имеет никакого значения для этой цивилизации".

Напомним, 20 февраля Джо Байден прибыл в Украину с необъявленным визитом. Встретился с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что визит Байдена чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

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