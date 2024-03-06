"Нет другого способа полностью удовлетворить потребности": Пентагон призвал Конгресс выделить Украине деньги для вооружения

Украине требуются все ресурсы, заложенные в этом пакете.

Министерство обороны США, как и вся администрация президента Джо Байдена, продолжает призывать Конгресс немедленно принять запрос с дополнительным финансированием, предусматривающим более 60 млрд долларов помощи для Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Мы продолжаем призывать Конгресс как можно быстрее принять законопроект с дополнительным финансированием, чтобы мы могли поддержать Украину в затруднительное для нее время – и, конечно же, пополнять наши собственные запасы», – сказал представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что Украине "нужны все ресурсы, заложенные в этом пакете".

По словам Райдера, «на самом деле нет другого способа полностью удовлетворить потребности (Сил обороны Украины – ред.) на поле боя».

Напомним, что президент США Джо Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун. Но закон о предоставлении поддержки Украине так и не был принят.

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