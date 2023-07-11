"Нет героев, оба преступника": в США прокомментировали встречу Путина и Пригожина

В США озвучили свое мнение по поводу встречи главы ПИК «Вагнер» Евгения Пригожина с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Вашингтоне уверены, что в этой истории нет героев – они оба отдавали преступные приказы.

Об этом отметил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, — пишет Укринформ.

«О сообщениях (в СМИ – ред.), как скажу, что очевидно Евгений Пригожин и Владимир Путин не ладили между собой, сейчас мы видим, что они встречались»,- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что оценки американской стороны остаются такими же, как и в начале ситуации с мятежом в России: «В этом противостоянии между ними нет героев. Эти оба – лица, которые совершали беспредел и отдавали приказы на совершение преступлений в Украине».

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Миллер также отметил, что это очевидно не последнее развитие истории с Пригожиным.

Напомним, что решение Путина не ликвидировать ПИК "Вагнер" поставило его в неудобное положение.

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