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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Нет, Илон»: Сикорский резко ответил Маску на упреки об «отмывании» денег в Украине

Польский дипломат заявил, что США перестали финансировать Украину в прошлом году, а на американском оружии зарабатывают компании из США, за продукцию которых платят европейцы.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру Илону Маску на его утверждение о якобы отмывании средств американских налогоплательщиков через Украину.

Об этом Сикорский написал в соцсети X в ответ на сообщение Маска.

«Нет, Илон, США перестали финансировать Украину в прошлом году. На самом деле американские компании зарабатывают на американском оружии, за которое платим мы европейцы. Чем больше вы вмешиваетесь в нашу политику и чем больше используете свои товары в политических целях, тем больше вредите своему бренду», — написал глава польского МИД.

Что заявил Илон Маск об Украине

Ранее Илон Маск в соцсети X заявил, что в Украине якобы существует «огромная разница в интересах» между элитами и рядовыми гражданами.

По словам миллиардера, представители элит «очень разбогатели на сотнях миллиардов», поступающих в Украину, тогда как детей обычных граждан призывают «гибнуть в окопах».

Кроме того, Маск утверждал, что часть средств американских налогоплательщиков якобы проходит через «несколько прачечных», после чего возвращается в США для финансирования политических кампаний.

В то же время, никаких доказательств в подтверждение этих утверждений Маск не привел.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск снова призвал президента Украины уйти в отставку.

Мы ранее информировали, что американские законодатели инициируют расследование против Илона Маска из-за искусственных лимитов скорости Starlink.

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