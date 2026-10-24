«Нет, Илон»: Сикорский резко ответил Маску на упреки об «отмывании» денег в Украине

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру Илону Маску на его утверждение о якобы отмывании средств американских налогоплательщиков через Украину.

Об этом Сикорский написал в соцсети X в ответ на сообщение Маска.

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«Нет, Илон, США перестали финансировать Украину в прошлом году. На самом деле американские компании зарабатывают на американском оружии, за которое платим мы европейцы. Чем больше вы вмешиваетесь в нашу политику и чем больше используете свои товары в политических целях, тем больше вредите своему бренду», — написал глава польского МИД.

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Что заявил Илон Маск об Украине

Ранее Илон Маск в соцсети X заявил, что в Украине якобы существует «огромная разница в интересах» между элитами и рядовыми гражданами.

По словам миллиардера, представители элит «очень разбогатели на сотнях миллиардов», поступающих в Украину, тогда как детей обычных граждан призывают «гибнуть в окопах».

Кроме того, Маск утверждал, что часть средств американских налогоплательщиков якобы проходит через «несколько прачечных», после чего возвращается в США для финансирования политических кампаний.

В то же время, никаких доказательств в подтверждение этих утверждений Маск не привел.

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Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск снова призвал президента Украины уйти в отставку.

Мы ранее информировали, что американские законодатели инициируют расследование против Илона Маска из-за искусственных лимитов скорости Starlink.

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