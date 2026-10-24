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«Нет, Илон»: Сикорский резко ответил Маску на упреки об «отмывании» денег в Украине
Польский дипломат заявил, что США перестали финансировать Украину в прошлом году, а на американском оружии зарабатывают компании из США, за продукцию которых платят европейцы.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру Илону Маску на его утверждение о якобы отмывании средств американских налогоплательщиков через Украину.
Об этом Сикорский написал в соцсети X в ответ на сообщение Маска.
«Нет, Илон, США перестали финансировать Украину в прошлом году. На самом деле американские компании зарабатывают на американском оружии, за которое платим мы европейцы. Чем больше вы вмешиваетесь в нашу политику и чем больше используете свои товары в политических целях, тем больше вредите своему бренду», — написал глава польского МИД.
Что заявил Илон Маск об Украине
Ранее Илон Маск в соцсети X заявил, что в Украине якобы существует «огромная разница в интересах» между элитами и рядовыми гражданами.
По словам миллиардера, представители элит «очень разбогатели на сотнях миллиардов», поступающих в Украину, тогда как детей обычных граждан призывают «гибнуть в окопах».
Кроме того, Маск утверждал, что часть средств американских налогоплательщиков якобы проходит через «несколько прачечных», после чего возвращается в США для финансирования политических кампаний.
В то же время, никаких доказательств в подтверждение этих утверждений Маск не привел.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск снова призвал президента Украины уйти в отставку.
Мы ранее информировали, что американские законодатели инициируют расследование против Илона Маска из-за искусственных лимитов скорости Starlink.