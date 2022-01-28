"Нет неприкосновенных": в "Слуге народа" подтвердили задержание нардепа-однопартийца Сергея Кузьминых

Глава парламентской фракции президентской партии поздравил усилия антикоррупционеров.

Глава фракции партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал задержание Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) народного депутата Сергея Кузьминых.

Его заявление по этому поводу опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря партии Юлии Палийчук.

Давид Арахамия отметил, что однопартийцев эта новость повергла в шок, поскольку Сергей Кузьминых пользовался заслуженным доверием как волонтер, брат легендарного комбата "киборгов", бывшего кремлевского заключенного Олега Кузьминых.

В то же время он подчеркнул, что закон должен быть "один для всех, независимо от фамилии и биографии", а прежние заслуги перед страной "не должны быть амнистией ни для кого".

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“Если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене”, — говорится в заявлении Арахамии, который не упустил возможность намекнуть на оппонента действующей власти, бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Глава парламентской фракции “Слуги народа" приветствовал усилия антикоррупционной инфраструктуры, которая, по его словам, становится "действенной и по-настоящему независимой".

"Нынешний инцидент является лишним подтверждением того, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", — заявил Давид Арахамия.

НАБУ поймало нардепа Сергея Кузьминых на взятке более полумиллиона гривен | Новости Украины

Напомним, в пятницу, 28 января, в НАБУ сообщили о разоблачении действующего народного депутата Украины на "горячем" при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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