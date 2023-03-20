Нет никаких доказательств, что это был Путин: разведка – о поездке диктатора в Мариуполь

У главного управления разведки Украины нет доказательств, что в оккупированный Мариуполь приезжал именно диктатор Владимир Путин, а не его двойник.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

"Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах", – подчеркнул Юсов.

По его словам, сейчас в разных экспертных средах идут дискуссии, жив ли вообще сам Путин.

Представитель ГУР заметил, когда "настоящий" Путин выходит на публику, он сидит за длинным столом – на огромном расстоянии от живых людей, у него дрожит одна рука и многие другие уже характерные признаки.

"Среди этих признаков нет прогулки по вечернему Мариуполю, общение с жителями во дворах. Это хорошая режиссура. И понятно, что российская пропаганда умеет делать разные сеансы постановки. Но никаких доказательств, что в Мариуполе был Путин у нас нет", – подытожил он.

Напомним, 19 марта российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь.

Российский правозащитник и журналист Марк Фейгин не исключают, что оккупированные территории посещал не Путин, а его двойник.

Таково же мнение эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Оппозиционер привел ряд доказательств, свидетельствующих, что это был не сам диктатор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, визит Путина в Мариуполь – это "последняя гастроль" диктатора.

Политический аналитик Армен Чибухчан считает, что Путин посетил оккупированные Крым и Мариуполь из отчаяния.

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