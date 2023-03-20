Нет никаких доказательств, что это был Путин: разведка – о поездке диктатора в Мариуполь

В украинской разведке сомневаются, что настоящий Путин вообще жив.
У главного управления разведки Украины нет доказательств, что в оккупированный Мариуполь приезжал именно диктатор Владимир Путин, а не его двойник.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.
"Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах", – подчеркнул Юсов.
По его словам, сейчас в разных экспертных средах идут дискуссии, жив ли вообще сам Путин.
Представитель ГУР заметил, когда "настоящий" Путин выходит на публику, он сидит за длинным столом – на огромном расстоянии от живых людей, у него дрожит одна рука и многие другие уже характерные признаки.
"Среди этих признаков нет прогулки по вечернему Мариуполю, общение с жителями во дворах. Это хорошая режиссура. И понятно, что российская пропаганда умеет делать разные сеансы постановки. Но никаких доказательств, что в Мариуполе был Путин у нас нет", – подытожил он.
Напомним, 19 марта российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь.
Российский правозащитник и журналист Марк Фейгин не исключают, что оккупированные территории посещал не Путин, а его двойник.
Таково же мнение эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Оппозиционер привел ряд доказательств, свидетельствующих, что это был не сам диктатор.
По мнению эксперта Александра Коваленко, визит Путина в Мариуполь – это "последняя гастроль" диктатора.
Политический аналитик Армен Чибухчан считает, что Путин посетил оккупированные Крым и Мариуполь из отчаяния.
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