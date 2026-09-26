«Нет никаких доказательств»: Макфол рассказал, почему Трамп не давит на Путина

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп имеет возможность усилить давление на диктатора Путина, чтобы добиться прекращения войны против Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский дипломат, профессор Стэнфордского университета и бывший посол США в России (2012-2014) Майкл Макфол.

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Дипломат отметил, что ожидал бы от Трампа более жесткого давления на российского президента. По его словам, после принятия нового закона Линдси Грэмма у США были основания ожидать более активных действий.

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«Конечно, я хотел бы, чтобы Трамп больше давил на президента Путина для того, чтобы он свое варварское вторжение прекратил. Было очень много оптимизма в США после того, как был принят новый закон Линдси Грэма, и это дает Трампу возможность поступать так. Но пока нет никаких доказательств того, что он планирует оказывать давление. Не были анонсированы никакие санкции в отношении Российской Федерации, даже несмотря на то, что есть возможность это сделать», — отметил Макфол.

Отдельно Макфол обратил внимание на встречу Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, в публичном пространстве не прозвучало заявлений об обсуждении американским президентом поддержки России со стороны Китая.

Дипломат подчеркнул, что речь идет, в частности, о помощи китайской стороны российскому военно-промышленному комплексу.

«Трамп также не обсуждал с президентом Си поддержку Китая военно-промышленного комплекса РФ. Как вы знаете, Китайская Народная Республика предоставляет много составляющих для создания оружия, которое атакует, прежде всего, украинских гражданских. И насколько я понимаю, это не было основным вопросом обсуждения. Возможно, это происходило за закрытыми дверями, но в публичном пространстве этих обсуждений не было», — подчеркнул дипломат.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому поехать в Москву на встречу с российским диктатором Путиным.

Мы раньше информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что перед встречей Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином просил американского лидера сделать все возможное, чтобы Си повлиял на Путина и способствовал завершению войны.

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