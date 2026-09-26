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«Нет никаких доказательств»: Макфол рассказал, почему Трамп не давит на Путина
Пока нет признаков того, что американский лидер планирует применить доступные ему инструменты.
Президент США Дональд Трамп имеет возможность усилить давление на диктатора Путина, чтобы добиться прекращения войны против Украины.
Об этом в эфире Эспрессо заявил американский дипломат, профессор Стэнфордского университета и бывший посол США в России (2012-2014) Майкл Макфол.
Дипломат отметил, что ожидал бы от Трампа более жесткого давления на российского президента. По его словам, после принятия нового закона Линдси Грэмма у США были основания ожидать более активных действий.
«Конечно, я хотел бы, чтобы Трамп больше давил на президента Путина для того, чтобы он свое варварское вторжение прекратил. Было очень много оптимизма в США после того, как был принят новый закон Линдси Грэма, и это дает Трампу возможность поступать так. Но пока нет никаких доказательств того, что он планирует оказывать давление. Не были анонсированы никакие санкции в отношении Российской Федерации, даже несмотря на то, что есть возможность это сделать», — отметил Макфол.
Отдельно Макфол обратил внимание на встречу Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. По его словам, в публичном пространстве не прозвучало заявлений об обсуждении американским президентом поддержки России со стороны Китая.
Дипломат подчеркнул, что речь идет, в частности, о помощи китайской стороны российскому военно-промышленному комплексу.
«Трамп также не обсуждал с президентом Си поддержку Китая военно-промышленного комплекса РФ. Как вы знаете, Китайская Народная Республика предоставляет много составляющих для создания оружия, которое атакует, прежде всего, украинских гражданских. И насколько я понимаю, это не было основным вопросом обсуждения. Возможно, это происходило за закрытыми дверями, но в публичном пространстве этих обсуждений не было», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому поехать в Москву на встречу с российским диктатором Путиным.
Мы раньше информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что перед встречей Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином просил американского лидера сделать все возможное, чтобы Си повлиял на Путина и способствовал завершению войны.