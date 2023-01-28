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Нет никаких оговорок для украинских сил по нанесению ударов по РФ — Данилов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Нет никаких оговорок для украинских сил по нанесению ударов по РФ — Данилов

Фото: Associated Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких оговорок для украинских сил относительно нанесения ударов по военным целям на территории РФ нет.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«То, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких оговорок. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте», – сказал Данилов.

Таким образом, он ответил на вопрос о том, может ли Украина получить разрешение для использования уже полученных вооружений для нанесения превентивных ударов по военным целям РФ.

Напомним, что ранее Данилов не исключил, что Украина может нанести превентивный удар по объектам в Беларуси. Но если главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано.

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Дата публикации
Просмотры
3753
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