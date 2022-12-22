Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти изверги – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир в войне для него – это территориальная целостность государства и возмещение всех убытков, но на самом деле справедливого мира в этой войне не существует.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос о справедливом мире на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

"Что такое справедливый мир – очень философский вопрос. А есть ли справедливая война? Для нас всех по-разному мир справедливый. Для меня как для президента справедливый мир – это никаких компромиссов в отношении нашей земли и территориальной целостности, нашего суверенитета. Это самое главное. Возмещение всех тех убытков, которые нанесла российская агрессия", – рассказал Зеленский.

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"Вы знаете, как у нас родители теряют своих сыновей на фронте или своих дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги – ничто, их не интересуют никакие возмещения. Все, чем они живут, это месть. Они живут местью. Поэтому это большая трагедия в целом война. И чем дольше идет эта война, эта агрессия РФ, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью. Потому что другого смысла для них жить нет. Я знаю таких людей", – объяснил президент Украины.

"Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти, даже не могу найти культурное слово, эти изверги", — подчеркнул он.