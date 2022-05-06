Нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине — Пентагон

Но в американском силовом ведомстве не прокомментировали ход военных учений в Беларуси.
Пентагон убежден, что сейчас вооруженные силы Беларуси не планируют активно участвовать в войне России против Украины, несмотря на внезапную проверку их боеготовности.
Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.
"Сейчас нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине", — отметил Кирби.
Но при этом представитель Пентагона отметил, что не будет комментировать ход военных учений в Беларуси.
Напомним, ранее в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования: в частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.
Читайте также:
- После переговоров Путина и Лукашенко внезапно началась проверка сил реагирования Беларуси
- В Беларуси заметили движение военной техники в сторону границ с Украиной и Литвой
- "В мире или войне": Арестович заверил Молдову в помощи Украины на фоне ситуации в Приднестровье