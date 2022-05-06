Нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине — Пентагон

Нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине — Пентагон

Но в американском силовом ведомстве не прокомментировали ход военных учений в Беларуси.

Пентагон убежден, что сейчас вооруженные силы Беларуси не планируют активно участвовать в войне России против Украины, несмотря на внезапную проверку их боеготовности.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.

"Сейчас нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине", — отметил Кирби.

Но при этом представитель Пентагона отметил, что не будет комментировать ход военных учений в Беларуси.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования: в частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

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