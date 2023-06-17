"Нет шансов": Россия снова угрожает выйти из зерновой сделки

У Кремля заявили, что окончательное решение о зерновом соглашении еще не принято.

Россия заявила, что выйдет из зерновой сделки по истечении срока ее действия, поскольку якобы российская часть не была выполнена.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что окончательное решение еще не принято и предсказывать он ничего не будет.

"Здесь вряд ли можно предсказывать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто, то шансов у этого соглашения нет. Соглашение подразумевает "дело". Дело со стороны договаривающихся государств. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, не была сделана", – сказал Песков.

Он отметил, что Россия вроде бы несколько раз шла на уступки и продолжала соглашение.

"Вот поэтому, если смотреть на то, что у нас есть, то перспектив нет. И нет оснований для ее продолжения", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне выдвинули новое условие для продления зернового соглашения — возобновление экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) снова возмущен и дерется в истерике: в этот раз ему не понравилось продление зернового соглашения.

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