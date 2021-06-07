"Нет смысла смотреть в бинокль": Зеленский призвал немедленно решить вопрос со вступлением Украины в НАТО

"Сейчас на кону наша независимость", — заявил глава украинского государства.

Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью сайту Axios.

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", — заметил глава украинского государства.

"План действий по членству в НАТО - это реальный сигнал, это явный знак. Это еще не членство, но действительное видение Украины как части Альянса в обозримом будущем", — добавил украинский президент.

Украинский лидер добавил, что он лично считает, что страна со временем вступит в НАТО.

По его словам, украинцы все меньше верят в это.

"Я думаю, что это большая проблема", — резюмировал Зеленский.

Напомним, вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения страны — 43%. Зато совсем не поддерживает такую идею только 12% опрошенных украинцев. Кроме того, 7% опрошенных граждан заявили, что полностью убеждены, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время (до года).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в июне нынешнего года, вряд ли примут решение о предоставлении Плана действий по членству для Украины.

Тем временем саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без представителей Украины, поскольку не предусматривает участия стран-партнеров.

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