Нет существенных изменений: в ГПСУ отреагировали на заявления Лукашенко о "перекрытия границы" с Украиной

В ГНСУ также сообщили, что пограничники Беларуси информировали об уменьшении в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной
Государственная пограничная служба Украины не получала сообщений о "перекрытия границ" с Беларусью из-за якобы "огромного количества оружия", о чем ранее заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Как отмечается, украинские пограничники не получали от белорусских органов никаких официальных сообщений об изменениях в охране границы.
"В последнее время пограничные наряды, несущие службу на "зеленой области" границы с Беларусью и в пунктах пропуска не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через границу. В нынешней ситуации следует говорить не об увеличении попыток противоправной деятельности на украинско-билоруськой границе, а наоборот", — говорится в сообщении.
Украинские пограничники добавили, что с августа 2020 году на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, как на сухопутном, так и на речном сегментах.
"Также стоит отметить, что Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси периодически обрабатывают общие анализы угроз и общие отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работе. В последнем таком отчете (по итогам прошлого года) пограничники Беларуси сообщали об уменьшении в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", — подчеркнули в ГПСУ.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".