"Нет" - "Томагавкам", дронам и санкциям: тревожные итоги встречи Трампа и Зеленского

Белый дом / © Associated Press

Реклама

Долгожданная встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне, похоже, не принесла Украине ожидаемых результатов. Аналитики уже говорят о ряде тревожных сигналов, свидетельствующих об изменении курса Белого дома: Дональд Трамп четко дает понять, что делает ставку на переговоры с Россией, а не на усиление военной помощи Украине.

Об этом рассказала медийница организации Razom for Ukraine Екатерина Лисунова.

Главным разочарованием стала позиция Трампа по поводу предоставления Украине дальнобойных ракет. По словам эксперта, красной линией в его выступлениях проходит тезис, что войну можно завершить и без «Томагавков».

Реклама

«Он неоднократно заявлял, что, возможно, не пора сейчас их отдавать… томагавки нужны и США самим», — отмечает Лисунова.

Таким образом, Украине четко дали понять: этого мощного оружия в ближайшее время ожидать не стоит.

Не менее тревожным сигналом стала реакция Трампа на предложение сотрудничества в сфере беспилотников, где Украина является одним из мировых лидеров боевого опыта. Президент США фактически отверг эту идею.

«Он сказал, что у нас и так уже много дронов, и в развитии этой технологии мы уже сотрудничаем с Израилем. Поэтому сотрудничество с Украиной… не так необходимо», — анализирует Лисунова.

Реклама

После разговора с Путиным Дональд Трамп также затормозил идею усиления санкционного давления на Россию, продвигаемую республиканцами в Сенате. Когда его спросили о поддержке новых санкций, Трамп ответил, что это «некогда».

«Он сказал: „это Джон Тун (лидер республиканцев в Сенате — ред.) заявил до того, как я имел разговор с Путиным. Я поговорю с Джоном Туном… Я считаю, что введение дополнительных санкций против России сейчас не ко времени“, — передает слова президента эксперт.

Общий вывод аналитиков неутешителен: Дональд Трамп делает однозначную ставку на переговорный процесс и верит, что сможет договориться с Путиным. А любое военное или санкционное давление на Россию он считает препятствием для достижения этой цели.

Напомним, во время встречи в Вашингтоне между президентами США и Украины возникло публичное расхождение во взглядах. На заявление Дональда Трампа о том, что, по его мнению, Путин хочет закончить войну, Владимир Зеленский прямо ответил: Мы хотим мира, Путин — нет. Нам нужно давление на него».