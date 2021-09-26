Нет времени на замедление: Кулеба объяснил, почему риторика Украины в ООН стала жестче

Нет времени на замедление: Кулеба объяснил, почему риторика Украины в ООН стала жестче

Кулеба призвал "ООН активнее реагировать на преступные действия России".

Проблема незаконно оккупированного Россией Крыма является глобальной, а не только на украинской, поскольку ставит под угрозу фундаментальные для ООН и мира принципы.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в блоге на сайте "Укринформа".

"Оккупация Крыма — это глобальная, а не только украинская проблема. Она ставит под угрозу такие фундаментальные для ООН и мира принципы, как международный мир и безопасность, нерушимость границ, свобода мореплавания, защита прав человека и прав коренных народов, свобода мореплавания, экологическая безопасность. В Крыму сегодня, как сказал президент Украины, "вместо фауны и флоры — флот и солдаты", — сказал Кулеба.

Также, по его словам, риторика Украины на нынешней сессии Генассамблеи ООН стала более жесткой, поскольку просто призывать и предупреждать мир о новых вызовах, с которыми Украина столкнулась раньше других, бесполезно. Кулеба отметил, что вместо этого надо действовать активно. Он также призвал "ООН активнее реагировать на преступные действия России".

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"Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности" отсидеться "в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других. Взять, к примеру, хотя бы дезинформацию. Мы предупреждали мир об этой угрозе еще в 2014 году, когда оказались под катком российской пропаганды. Нас не хотели слышать. А через несколько лет сами столкнулись с тем, о чем Киев уже давно говорил. Украина готова делиться опытом противодействия гибридным угрозам, который мы получили за более семи лет противостояния российской агрессии. Но мы теперь точно знаем: просто призвать и предупреждать бесполезно. Надо активно действовать и вести за собой уже сегодня. Именно поэтому изменилась риторика Украины", — отметил глава МИД.

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