"Нет времени сомневаться. Пора уже решать": полный текст речи Зеленского на заседании Европейского совета

"Нет времени сомневаться. Пора уже решать": полный текст речи Зеленского на заседании Европейского совета

Глава украинского государства призвал европейские страны не опоздать.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Приводим полный текст речи президента Зеленского на заседании Европейского совета.

"Приветствую всех вас, поздравляю всех наших друзей, друзей Украины!"

Поздравляю всех, кто поддерживает свободу!

Господин Президент Европейского совета, друг Шарль, я поздравляю тебя и поздравляю всех нас с твоим переизбранием. Я считаю, что это очень важно и правильно.

Я благодарен за возможность обратиться к вам и народам Европы.

Сегодня – месяц российскому вторжению. После восьми лет агрессии в Донбассе. Месяц великой войны.

Коротко, как это было. Потому что все – в голове, и все фрагментами. К сожалению, трагическими.

Всё началось 24 февраля с России. Когда улетели ракеты. Рано утром. Против наших мирных городов. Люди еще спали. Смерть уже пришла.

Россия направила против нас бронетехнику. Завезла в Украину несколько тысяч танков.

Не перечесть, сколько из них уже сгорели, сколько еще могут убивать нас.

На наших людей падали бомбы. С самолетов, поднимавшихся из Беларуси. И там даже не признавали, что они это сделали.

Россия захватила Чернобыльскую станцию. 24 дня оттуда не выпускали персонал. Представьте, 24 дня люди жили на таком объекте, работали на таком объекте. Это люди.

Чтобы в Чернобыле больше ничего не произошло страшного, чтобы не было крушения.

А русские военные держали его в заложниках.

Российские танки стреляли по Запорожской атомной станции.

Россия ударила ракетами по Бабьему Яру.

Разрушила уже более 230 школ и 155 детских садов. Убила 128 детей. Била ракетами по университетам. Сжигает из реактивной артиллерии жилые кварталы.

Целые города, деревни. Прямо в пепел. Ничего нет. Российские военные убили журналистов. Хотя видели надпись "Пресса" на них. Возможно, их не учили читать. Только убивать.

Россия заблокировала Мариуполь Это блокада, которую никто не мог вообразить в наше время. Сотни тысяч людей без воды, без еды. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками.

Российские военные сознательно подрывают больницы, роддома, укрытия... Они подрывают даже укрытие, представьте себе! Точно зная, что там прячутся люди.

Они убили в Харькове 96-летнего Бориса Романченко. Российский снаряд прилетел в его квартиру. В квартиру человека, который пережил нацистские концлагеря, но не смог пережить Россию, которая ушла в наш украинский Харьков. Слава Богу, наши военные Россию там остановили.

Российские войска используют фосфорные бомбы – это было сейчас утром. Насилуют женщин, грабят дома. Разрушают церкви! Все. Даже Московского патриархата.

Похитили из Украины более 2 тысяч детей. Мы не знаем, где наши дети, где наши 2 тысячи детей. Обстреливают гуманитарные колонны. Их не волнует кто там: дети, женщины, служители церкви, сопровождающие гуманитарный груз.

Убивают людей в Донецке, и говорят, что это мы, националисты.

Это все делает Россия. Уже месяц. На нашей земле.

А Украина? Что делает Украина?

Не уходила на чужую землю. Никогда не мечтала о какой-либо войне. Взбивает ракеты. Призывает чужаков сложить оружие и вернуться домой. Ради жизни.

Понимаете? Ради жизни, не смерти.

Лечит и кормит пленных. Позволяет им связаться с родными телефона. Собирает в полях трупы российских военных, которые просто покидают, бросают. Сотнями и сотнями.

Украина объединилась ради мира. И еще ради мира объединяет мир. Пытается деблокировать окруженные города.

Поддерживает безопасную работу атомных станций. Даже при присутствии на них кафиров.

Призывает МАГАТЭ вмешаться и терпеливо объясняет происходящую международную бюрократию. Вывозит людей из опасных районов. Не оставляет попыток довезти гуманитарный груз. Фиксирует русские военные преступления. Собирает улики.

Приглашает журналистов. Поддерживает работу всех институтов нормального государства.

Защищает собственную страну!

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И каждое утро, вы слышите, каждое утро минутой молчания все государство, вся Украина: дети, дедушки, бабушки – все чтят память всех погибших за наше государство.

Вы слышали что-нибудь похожее на российское телевидение? Видели ли вы такое у них в школах?

Они даже стыдятся слова «война». Они называют это спецоперацией.

Хотя устроить здесь бойню, как это делали нацисты. Это разные миры. Мы и они.

Это неодинаковые ценности. Это неодинаковое отношение к жизни. Российские военные в упор не видят, что такое достоинство. Не знают, что такое совесть. Не понимают, почему мы так ценим нашу свободу. Вот этим определяется как будет жить страна.

И кому быть в Европе.

А что Европейский Союз?

Хочу поблагодарить – вы объединены, объединены вокруг нас. Но я хочу сказать, что было сделано так или иначе по-разному. Но еще раз – главное, вы объединились.

И мы это действительно ценим. Вы применили санкции. Мы благодарны. Это сильные шаги.

Но это было немного поздно. Если бы было превентивно – Россия не пошла бы войной. Никто точно не знает, по крайней мере, был шанс.

"Северный поток — 2" вы заблокировали. Мы вам благодарны. И это верно. Но тоже было немного поздно. Потому что, если бы было вовремя, Россия не создала бы газовый кризис. По крайней мере, был шанс.

Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то.

Вот здесь я вас прошу: не опоздайте. Пожалуйста. За этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите. Кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС в ближайшее время.

По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас этот шанс.

Литва – за нас. Латвия – за нас. Эстония – за нас. Польша – за нас. Франция – Эммануэль, я верю, что вы будете за нас. Словения – за нас. Словакия – за нас. Чехия – за нас. Румыния знает, что такое достоинство, а значит, в решающий момент будет за нас. Болгария – за нас. Греция – верю, что с нами. Германия... Я чуть позже. Португалия – ну практически... Хорватия – за нас. Швеция – сине-желтые всегда должны быть вместе. Финляндия – знаю, что вы с нами. Нидерланды – при рациональных, так что найдем общий язык. Мальта – верю, что удастся. Дания – верю, что удастся.

Люксембург – мы понимаем друг друга. Кипр – очень верю, что с нами.

Италия – спасибо за поддержку! Испания – найдем общий язык. Бельгия – найдем аргументы. Австрия – вместе с украинцами, это для вас возможности. Я уверен в этом. Ирландия – ну практично.

Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда.

Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз – очень красивый, очень душевный. И такие же люди. У вас были трагические моменты жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал... Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей.

Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?

Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную.

Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. То же обувь. В Мариуполе – там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет.

А ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Затрудняешься, пропускать оружие или нет?

Затрудняешься, торговать с Россией или нет?

Нет времени сомневаться. Пора уже решать.

Мы верим в вас. Нам нужна поддержка. Мы верим в твой народ.

Мы верим в Европейский союз.

И мы верим, что в решающий момент Германия тоже будет с нами.

Спасибо!

Слава Украине!", — говорится в тексте речи.

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